Der Sommer ist da – und mit ihm ist auch die beliebte Treffpunkt-Konzertreihe auf dem Alten Markt in Hachenburg gestartet. Dabei hatten die musikalischen Akteure ein Heimspiel.

Getreu dem Motto „Musik ist im Verein am schönsten“ sorgten die Altstädter Dorfmusikanten für einen fulminanten Auftakt der traditionellen Open-air-Konzertreihe „Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg. Mit schwungvollen Klängen und traditioneller Blasmusik sorgten sie als Saisoneröffner für ausgelassene Stimmung im Herzen der Löwenstadt. Mit seinen rund 40 aktiven Musikern sind die Altstädter Dorfmusikanten seit vielen Jahren fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region. Unter der musikalischen Leitung von Dirigent Torsten Eickhoff präsentiert das Orchester den vielen Treffpunkt-Besuchern ein vielseitiges Repertoire. Mit ihrer Leidenschaft und Spielfreude schafften die Musiker eine mitreißende Atmosphäre für Jung und Alt.

i Seit Jahren donnerstags im Sommer ein beliebter Treffpunkt: der Alte Markt in Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Schon an diesem Donnerstag, 3. Juli, geht es mit der beliebten Treffpunkt-Reihe der Hachenburger Kulturzeit weiter: Von 19.15 Uhr an rockt dann die Marillion-Tribute-Band „Strange Engine“ den Alten Markt. Der Eintritt ist frei. red