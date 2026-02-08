Leerstand in Montabaur angehen
Altstadt braucht mehr Geschäfte für den Wochenendbummel
In der Montabaurer Fußgängerzone stehen teils mehrere Ladenlokale nebeneinander frei. Die Folgen der Leerstände spüren die umlie
In der Montabaurer Fußgängerzone stehen teils mehrere Ladenlokale nebeneinander frei. Die Folgen der Leerstände spüren die umliegenden Geschäfte deutlich.
Franziska Bock

Die leeren Schaufenster in Montabaurs Kirch- und Bahnhofstraße sind kaum zu übersehen – immer mehr Geschäfte müssen schließen und Nachfolger fehlen häufig. Die Inhaber der verbliebenen Läden tragen oft die Folgen des Leerstands. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Leerstände entlang der Fußgängerzone prägen das Bild der Montabaurer Altstadt. Doch zwischen leeren Schaufenstern und geschlossenen Türen halten einige Läden weiterhin die Stellung. Die bekommen Folgen der Leerstände immer mehr zu spüren und erzählen unserer Zeitung, wie sie sich auf das eigene Geschäft auswirken.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren