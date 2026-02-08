Leerstand in Montabaur angehen Altstadt braucht mehr Geschäfte für den Wochenendbummel Franziska Bock 08.02.2026, 08:00 Uhr

i In der Montabaurer Fußgängerzone stehen teils mehrere Ladenlokale nebeneinander frei. Die Folgen der Leerstände spüren die umliegenden Geschäfte deutlich. Franziska Bock

Die leeren Schaufenster in Montabaurs Kirch- und Bahnhofstraße sind kaum zu übersehen – immer mehr Geschäfte müssen schließen und Nachfolger fehlen häufig. Die Inhaber der verbliebenen Läden tragen oft die Folgen des Leerstands.

Die Leerstände entlang der Fußgängerzone prägen das Bild der Montabaurer Altstadt. Doch zwischen leeren Schaufenstern und geschlossenen Türen halten einige Läden weiterhin die Stellung. Die bekommen Folgen der Leerstände immer mehr zu spüren und erzählen unserer Zeitung, wie sie sich auf das eigene Geschäft auswirken.







