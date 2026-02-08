Die leeren Schaufenster in Montabaurs Kirch- und Bahnhofstraße sind kaum zu übersehen – immer mehr Geschäfte müssen schließen und Nachfolger fehlen häufig. Die Inhaber der verbliebenen Läden tragen oft die Folgen des Leerstands.
Die Leerstände entlang der Fußgängerzone prägen das Bild der Montabaurer Altstadt. Doch zwischen leeren Schaufenstern und geschlossenen Türen halten einige Läden weiterhin die Stellung. Die bekommen Folgen der Leerstände immer mehr zu spüren und erzählen unserer Zeitung, wie sie sich auf das eigene Geschäft auswirken.