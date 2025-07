Ein altes Wohnhaus mit Scheune in Unnau-Korb wurde am Dienstagvormittag ein Raub der Flammen. Die Feuerwehren sind auch am Nachmittag noch im Einsatz. Die Zufahrt von der B414 ist gesperrt.

Ein Gebäudebrand im Wiesenweg in Unnau-Korb fordert seit dem Dienstagvormittag zahlreiche Feuerwehrkräfte aus der Umgebung. Wie Pascal Schütz, Wehrführer der Unnauer Wehr, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, sei bei der Alarmierung um 10.11 Uhr zunächst von einem brennenden Wohnmobil in einer Scheune die Rede gewesen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe aber auch bereits das dazugehörige, allerdings leer stehende Wohnhaus in Flammen gestanden.

i Für den Einsatz musste die Zufahrt von der B414 kommend in Richtung Unnau-Korb voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert auch am Dienstagnachmittag noch an. Röder-Moldenhauer

Eine Frau, die in dem Wohnmobil in der Scheune lebte, konnte sich nach Angaben von Pascal Schütz selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen, sei aber vorsorglich für Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da das betroffene Haus bereits erkennbar verloren gewesen sei, habe das Hauptaugenmerk der Feuerwehr zunächst auf den Nachbargebäuden in der recht engen Bebauung gelegen. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch Abkühlung der Objekte erfolgreich verhindert werden. Lediglich an einem anderen Wohnhaus platzten aufgrund der großen Hitzeentwicklung Fensterscheiben.

i Das alte, leer stehende Wohnhaus war nicht mehr zu retten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Objekt bereits in Flammen. Ursprünglich war bei der Alarmierung von einem brennenden Wohnmobil in einer Scheune die Rede. In diesem Wohnmobil lebte eine Frau, die sich aber glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Röder-Moldenhauer

Der Löschangriff auf das brennende Gebäude erfolgte aus verschiedenen Richtungen, unter anderem auch von der Hachenburger Straße/L293 aus. Das hatte zur Folge, dass die Zufahrt von der B414 kommend in Richtung Korb voll gesperrt wurde. Dasselbe galt für die Zufahrt aus Richtung Kirburg/Bölsberg kommend. Die Sperrung dauert am Nachmittag noch an.

i Der Löschangriff auf das brennende Gebäude erfolgte aus verschiedenen Richtungen. Röder-Moldenhauer

Wie Unnaus Wehrführer Schütz weiter berichtet, waren beziehungsweise sind circa 85 Feuerwehrleute der Einheiten aus Unnau, Bad Marienberg, Dreisbach, Hahn, Kirburg, Nistertal und Hachenburg sowie Kräfte der Polizei Hachenburg und des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Momentan sei ein Unternehmen dabei, das völlig zerstörte Haus Stück für Stück abzureißen, damit die Feuerwehr die letzten Glutnester ablöschen kann. Die Arbeiten werden noch einige Zeit andauern. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nichts sagen.

i Das Gebäude wurde durch das Feuer völlig zerstört. Röder-Moldenhauer

Technische Ursache für Brand?

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt, haben Spezialisten der Kriminalinspektion Montabaur in Unnau-Korb zur Brandursache ermittelt. Dabei hätten „ nach der ersten Bestandsaufnahme bereits Hinweise auf eine mögliche technische Ursache“ erlangt werden können. red