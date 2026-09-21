Am Konrad-Adenauer-Platz
Altes VG-Rathaus in Montabaur hat bald ausgedient
Das Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz hat demnächst als Verwaltungsgebäude ausgedient.
Das Rathaus am Konrad-Adenauer-Platz hat demnächst als Verwaltungsgebäude ausgedient.
Archiv Thorsten Ferdinand

Vor fast 50 Jahren galt es als Prestigeobjekt. Inzwischen ist das Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur am Konrad-Adenauer-Platz jedoch eher eine Schrottimmobilie. Der Umzug der Verwaltung ist daher überfällig.

Lesezeit 2 Minuten
Das bisherige Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur am Konrad-Adenauer-Platz hat demnächst als Verwaltungsgebäude ausgedient. Derzeit bereitet die Behörde ihren Umzug in den Neubau am Gerberhof vor. Für diesen hat Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich vor einigen Tagen den symbolischen Schlüssel erhalten.
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