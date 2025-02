VG-Rat Ransbach-Baumbach tagte Altes Tierheim im Mühlenweg wird bald abgerissen 05.02.2025, 20:00 Uhr

i Ist bald Geschichte: Das alte Tierheim in Ransbach-Baumbach wird abgerissen. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Camilla Härtewig

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hatte eine volle Tagesordnung. Unter anderem wurde über die Zukunft des ehemaligen Tierheimstandortes im Mühlenweg entschieden. Aber auch das neue Feuerwehrhaus und verkaufsoffene Sonntage waren Thema.

Eine prall gefüllte Tagesordnung hatte der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach in seiner jüngsten Sitzung in der Stadthalle abzuarbeiten. Unter anderem ging es um die Zukunft des alten Tierheimstandortes im Ransbach-Baumbacher Mühlenweg. Das Gebäude steht jetzt aufgrund des Umzugs vom Verein Glückshunde in das neue Tierheim in der Nordstraße leer.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen