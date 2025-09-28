Der Alte Kannenofen in Ransbach-Baumbach wird renoviert. Hinzu kommt im angrenzenden Park ein keramischer Lehrpfad. Ende 2026 soll alles fertig sein. Am 2. Oktober hat der Verein „Keramik Erleben“ im Museumsbau etwas Besonderes vor.
Lesezeit 2 Minuten
Bis Ende 2026 will die Stadt Ransbach-Baumbach fertig sein mit der Renovierung des Alten Kannenofens. „Ob das schon zum Töpfermarkt im Oktober klappt, kann ich nicht versprechen. Wir versuchen es aber“, versichert Bürgermeister Michael Merz beim Vororttermin in der Töpferstraße.