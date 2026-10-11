Besondere Aktion in Nistertal
Alter Apfel des Birkenhofs stößt auf große Nachfrage
Die Flaschen mit dem frischen Destillat des Alten Apfel werden verpackt.
Die Flaschen mit dem frischen Destillat des Alten Apfel werden verpackt.
Markus Müller

Das Projekt Alter Apfel der Birkenhof Brennerei in Nistertal hat seine Feuertaufe bestanden. Die Apfellieferanten haben ihre Flaschen mit dem fertigen Produkt abgeholt, und die Flaschen, die in den Verkauf gekommen sind, sind fast ausverkauft.

Lesezeit 2 Minuten
Das im Herbst vor einem Jahr von der Birkenhof Brennerei in Nistertal begonnene Projekt Alter Apfel hat seine Feuertaufe bestanden. Die Apfellieferanten haben ihre Flaschen mit dem fertigen Produkt abgeholt, und die Flaschen, die in Größen von 0,5 und 1 Liter in den freien Verkauf gekommen sind, erfreuen sich einer großen Nachfrage, das berichtet Alicia Klöckner, die das Projekt Alter Apfel koordiniert hatte.
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