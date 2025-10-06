Schulklassen gewinnen Preise Alte Tresore bestaunt und Escape-Cubes geknackt 06.10.2025, 12:00 Uhr

i Bei der Preisverleihung waren die Gewinner-Klassen durch eine Auswahl an Schülern sowie ihren Lehrkräften vertreten. Foto: Röder-Moldenhauer Röder-Moldenhauer

Tresore, Gold und Escape-Game: Die Westerwald Bank präsentierte in Hachenburg eine Ausstellung historischer Tresore. Schüler erlebten spannende Challenges – und gewannen Geldpreise für ihre Klassen.

Alte Tresore als außergewöhnliche Exponate präsentierte die Westerwald Bank in einer Ausstellung. Möglich wurde sie dank der Unterstützung des Partners für Edelmetalle, „pro aurum“, schreibt die Bank in einem Bericht über die Präsentation.Die aufwendig gestalteten Standtresore, die teilweise mit kunstvollen Verzierungen versehen waren, faszinierten besonders durch ihre raffinierten Schloss- und Schließmechanismen.







