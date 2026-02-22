Übergabe an Westerwald Bank Alte Kasse erinnert an Selterser Textilhaus Hack Nadja Hoffmann-Heidrich 22.02.2026, 07:00 Uhr

i Reiner Hack (2. von rechts) hat der Westerwald Bank seine antike Registrierkasse von 1938 überlassen, die einst im Textilhaus Hack in Selters im Einsatz war. Die Kasse ist so schwer, dass Hacks Schwiegersohn Matthias Groß (rechts) und Lorenz Candrix, Geschäftsstellenleiter der Westerwald Bank in Hachenburg, sie gemeinsam für den Transport ins Auto tragen mussten. Über die Kasse, die künftig in der Geschäftsstelle in Selters ausgestellt wird, freut sich auch deren Leiterin Gina Lück. Nadja Hoffmann-Heidrich

Eine alte Registrierkasse von 1938 erzählt künftig in der Westerwald Bank ein Stück Familiengeschichte von Reiner Hack sowie eine Episode aus der Selterser Wirtschaftsgeschichte

142 Jahre lang zählte das Textilhaus Hack zur Selterser Ortsgeschichte. Nun lebt ein Teil des Traditionsunternehmens in der Filiale der Westerwald Bank in der Stadt fort: Reiner Hack, ein Nachfahre der Unternehmensgründer, hat dem Geldinstitut eine alte Registrierkasse aus den 1930er-Jahren zur dauerhaften Ausstellung überlassen.







