Eine alte Registrierkasse von 1938 erzählt künftig in der Westerwald Bank ein Stück Familiengeschichte von Reiner Hack sowie eine Episode aus der Selterser Wirtschaftsgeschichte
Lesezeit 2 Minuten
142 Jahre lang zählte das Textilhaus Hack zur Selterser Ortsgeschichte. Nun lebt ein Teil des Traditionsunternehmens in der Filiale der Westerwald Bank in der Stadt fort: Reiner Hack, ein Nachfahre der Unternehmensgründer, hat dem Geldinstitut eine alte Registrierkasse aus den 1930er-Jahren zur dauerhaften Ausstellung überlassen.