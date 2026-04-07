Wenn im Westerwald künftig Sirenen heulen, sollte die Bevölkerung dies ernst nehmen. Seit April werden die Feuerwehren im Kreis ausschließlich digital alarmiert. Akustische Warnungen sind nun für alle gedacht.
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Es ist ein Meilenstein für den Katastrophenschutz im Westerwald: Seit Monatsbeginn werden die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste im Landkreis ausschließlich digital alarmiert. Das Heulen der Sirenen im Testbetrieb oder nach einem Verkehrsunfall gehört damit der Vergangenheit an.