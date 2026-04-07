Alarmierung nur noch digital Alte Feuerwehrsirenen im Westerwald sind nun abgestellt Thorsten Ferdinand 07.04.2026, 19:00 Uhr

i Bis Ende März heulten die Sirenen im Westerwald noch, wenn die Feuerwehren alarmiert wurden. Das ist nun vorbei. Unser Foto zeigt eine Sirene in Heilberscheid. Markus Müller

Wenn im Westerwald künftig Sirenen heulen, sollte die Bevölkerung dies ernst nehmen. Seit April werden die Feuerwehren im Kreis ausschließlich digital alarmiert. Akustische Warnungen sind nun für alle gedacht.

Es ist ein Meilenstein für den Katastrophenschutz im Westerwald: Seit Monatsbeginn werden die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste im Landkreis ausschließlich digital alarmiert. Das Heulen der Sirenen im Testbetrieb oder nach einem Verkehrsunfall gehört damit der Vergangenheit an.







Artikel teilen

Artikel teilen