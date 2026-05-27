Die ehemalige Dorfgaststätte Ruhbergschänke in Ruppach-Goldhausen wird seit Anfang April als Vereinsheim der Islamischen Gemeinde Montabaur genutzt. Unsere Zeitung hat den Vorstand zum Gespräch getroffen.
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Die ehemalige Ruhbergschänke in Ruppach-Goldhausen ist seit Anfang April das Vereinsheim der Islamischen Gemeinde (IG) Montabaur. Der Verein wurde von Muslimen aus dem unteren Westerwald gegründet. Die alte Dorfkneipe dient ihnen als Treffpunkt für Gebete und soziale Aktivitäten.