Verein in Ruppach-Goldhausen
Alte Dorfgaststätte ist nun Islamisches Gemeindezentrum
In der ehemaligen Ruhbergschänke befindet sich nun das Vereinsheim der Islamischen Gemeinde Montabaur.
In der ehemaligen Ruhbergschänke befindet sich nun das Vereinsheim der Islamischen Gemeinde Montabaur.
Mohamed Shazly

Die ehemalige Dorfgaststätte Ruhbergschänke in Ruppach-Goldhausen wird seit Anfang April als Vereinsheim der Islamischen Gemeinde Montabaur genutzt. Unsere Zeitung hat den Vorstand zum Gespräch getroffen.

Lesezeit 2 Minuten
Die ehemalige Ruhbergschänke in Ruppach-Goldhausen ist seit Anfang April das Vereinsheim der Islamischen Gemeinde (IG) Montabaur. Der Verein wurde von Muslimen aus dem unteren Westerwald gegründet. Die alte Dorfkneipe dient ihnen als Treffpunkt für Gebete und soziale Aktivitäten.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren