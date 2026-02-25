Autobahn bei Höhr-Grenzhausen
Alte Brücke über die A48 wird nun abgerissen
Die im Januar verschobene Behelfsbrücke (links) ist inzwischen für den Verkehr freigegeben. Nun kann die alte Überführrungsbrück
Die im Januar verschobene Behelfsbrücke (links) ist inzwischen für den Verkehr freigegeben. Nun kann die alte Überführrungsbrücke abgerissen werden.
Autobahn GmbH

Das Großprojekt „Brückenneubau über die A48“ bei Höhr-Grenzhausen schreitet voran. Am Wochenende ist die Autobahn zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied erneut gesperrt, weil der nächste Meilenstein ansteht.

An der A48-Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen wird am Wochenende die alte Überführungsbrücke (L307) abgerissen. Dazu ist eine erneute Vollsperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen erforderlich. Laut Autobahn GmbH wird diese von Freitag, 27. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 2.

