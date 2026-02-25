Das Großprojekt „Brückenneubau über die A48“ bei Höhr-Grenzhausen schreitet voran. Am Wochenende ist die Autobahn zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied erneut gesperrt, weil der nächste Meilenstein ansteht.
Lesezeit 1 Minute
An der A48-Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen wird am Wochenende die alte Überführungsbrücke (L307) abgerissen. Dazu ist eine erneute Vollsperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen erforderlich. Laut Autobahn GmbH wird diese von Freitag, 27. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 2.