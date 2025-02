Zusage vom Land Als Schwerpunktgemeinde wird Nentershausen gefördert Andreas Egenolf 21.02.2025, 18:00 Uhr

i Marktplatz in der Ortsmitte samt historischem Dorfbrunnen. Andreas Egenolf

Jetzt sind kreative und zupackende Ideen der Dorferneuerung gefragt: Nentershausen hat vom Land die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde bekommen und kann nun in den kommenden acht Jahren auf Unterstützung bauen.

Gute Nachrichten für Nentershausen: Die Westerwaldgemeinde an der A3 ist als Schwerpunktgemeinde im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms in Rheinland-Pfalz anerkannt worden. Eine Delegation rund um Ortsbürgermeister Tobias Reusch konnte am Freitagmittag eine entsprechende Anerkennungsurkunde aus den Händen des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD) im Konferenzzentrum des ZDF in Mainz entgegennehmen.

