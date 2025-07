Der aus Hachenburg stammende Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck war in seiner Heimatstadt schon frühzeitig in Sachen Kulturarbeit aktiv. Am Freitag hat er beim Konzert der Villa Musica ein Heimspiel.

Die Konzertreihe Burgenklassik der Villa Musica, die im Sommer auf Burgen und Schlössern im nördlichen Rheinland-Pfalz stattfindet, wird in diesem Jahr in der Schlosskirche in Hachenburg eröffnet: Am Freitag, 18. Juli, um 19 Uhr spielt der Stargeiger Linus Roth dabei mit jungen Villa-Musica-Streichern zwei der heitersten Sommerstücke des jungen Beethoven: die Serenade Opus 8 und das Quintett Opus 29. Auch Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck, der aus Hachenburg stammt, wird bei der Eröffnung dabei sein. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.

Klassische Musik in Hachenburg und Jürgen Hardeck – da war ja in der Vergangenheit schon mal was: Bitte skizzieren Sie doch kurz die Anfänge Ihres kulturellen Wirkens in Ihrer Heimatstadt, bei dem auch die Schlosskonzerte eine wichtige Rolle gespielt haben!

1978 kamen mein Freund Johannes Mai und ich, damals noch Schüler in Marienstatt, auf die Idee, Konzerte in den Kirchen, im Schloss und in der Stadthalle zu veranstalten. Ich hatte mit dem damaligen Rektor der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg, Winfried Neumann, vereinbart, dass wir dafür einmal im Monat ihren Vortragssaal nutzen dürften. Und die Bundesbank finanzierte uns einen Flügel. Wir fanden auch finanzielle Unterstützung durch einige Bürger, die aufgrund des überraschenden Erfolgs der ersten Konzerte darauf drängten, einen Verein zu gründen.

So begann der Hachenburger Kulturkreis e.V. ab 1979 mit sieben kammermusikalischen Konzerten und zwei Jazzkonzerten pro Saison im Schloss, dazu Kabarett und populäre Musik in der Stadthalle. Drei andere Hachenburger waren aber entscheidend für die immer herausragende Qualität der Kammerkonzerte: Zunächst Andreas Braun, der seit 1980 in Köln eine Klassikagentur betreibt, aber vor allem Wolfram Christ, 1978 bis 1999 erster Solobratschist der Berliner Philharmoniker, mit seinen Kontakten und der Unterstützung seines Vaters, Hans Christ. Ich selbst habe mich erst in den letzten Jahren des Vereins auch um die Klassikkonzerte gekümmert.

Die Hachenburger Schlosskirche ist am Freitag Veranstaltungsort für den Auftakt der Reihe Burgenklassik 2025 der Villa Musica. Wie kam es zu dieser Ortswahl?

Zum einen steht der Vortragssaal im Schloss nicht mehr zur Verfügung. Zum anderen ist die ja zum Schloss gehörende Schlosskirche ein viel stimmungsvollerer und akustisch hervorragend geeigneter Raum für solche Konzerte, sodass er schon zu Zeiten des (seit 2013 nicht mehr bestehenden) Kulturkreises und danach von Ensembles der Landesstiftung Villa Musica für Kammermusikkonzerte gern genutzt wurde.

Mit Linus Roth kommt ein mehrfach preisgekrönter Stargeiger nach Hachenburg. Auf was freuen Sie sich bei dem Konzert am meisten?

Auf die Werke des jungen Beethoven, gespielt von einem der besten Geiger Europas, begleitet von hochtalentierten jungen Streichern unserer Stiftung – und das in dieser Kirche, mit der mich so viele Erinnerungen verbinden.