Geschichte der Alsberg-Kaserne Als Rennerod seinen größten Tag erlebte Angela Baumeier 22.03.2026, 10:00 Uhr

i Der Grundstein zum Bau der Alsberg-Kaserne Rennerod wurde 1968 gelegt. Bettina Röder-Moldenhauer. römo

Der Bundeswehrstandort Rennerod soll erweitert werden. Vor rund 60 Jahren fiel die Entscheidung, dass eine Garnison nahe des Alsbergs stationiert wird. Ein Blick in die Chronik der Stadt macht deutlich, was das für die Kommune bedeutet hat.

Dass der Bundeswehrstandort Rennerod gestärkt werden soll, wird in der Region begrüßt, die bereits seit vielen Jahren eine gute Partnerschaft mit den Soldaten pflegt, wie bei den traditionellen Neujahrsempfängen deutlich wird. Großes Interesse finden zudem die öffentlichen Gelöbnisse und auch die Tage der offenen Tür, die immer wieder ausgerichtet werden.







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