Feierstunde zum 50-Jährigem
Als Polizei im Landschaftsmuseum Westerwald anrückte
Der ehemalige Architekt Franz-Josef Hamm (links) überreichte als Jubiläumsgeschenk zahlreiche Kunstwerke wie Radierungen, Aquare
Der ehemalige Architekt Franz-Josef Hamm (links) überreichte als Jubiläumsgeschenk zahlreiche Kunstwerke wie Radierungen, Aquarelle, Kohlezeichnungen und mehr, während der Hachenburger Künstler Titus Lerner (rechts) mit einer Terrakottabüste zum runden Geburtstag gratulierte. Museumsdirektor Moritz Jungbluth freute sich hierüber ebenso wie über die zahlreichen Gäste am Sonntag.
Röder-Moldenhauer

Man trifft auf Peter Alexander, die Biene Maja, Alf und vieles mehr. Seit 50 Jahren nimmt das Landschaftsmuseum Westerwald nun schon mit auf Reisen in die Vergangenheit. Die Feierstunde zum Jubiläum bot den Besuchern auch spannende Anekdoten.

Lesezeit 3 Minuten
Der Westerwald hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen und er ist sowohl als Lebensraum als auch Erholungsgebiet attraktiv und vielseitig. Diese und viele weitere Erkenntnisse waren Themen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Landschaftsmuseums Westerwald am Sonntag.
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