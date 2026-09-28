Als Polizei im Landschaftsmuseum Westerwald anrückte
Man trifft auf Peter Alexander, die Biene Maja, Alf und vieles mehr. Seit 50 Jahren nimmt das Landschaftsmuseum Westerwald nun schon mit auf Reisen in die Vergangenheit. Die Feierstunde zum Jubiläum bot den Besuchern auch spannende Anekdoten.
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Der Westerwald hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen und er ist sowohl als Lebensraum als auch Erholungsgebiet attraktiv und vielseitig. Diese und viele weitere Erkenntnisse waren Themen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Landschaftsmuseums Westerwald am Sonntag.