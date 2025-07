Er hat sich für eine Branche entschieden, in der immer weniger junge Menschen tätig sein möchten – der 21-jährige Jan Erik Hartel aus Nisterau arbeitet im Handwerk. Der junge Mann ist Glaser in der Fachrichtung Verglasung und Glasbau. Aber weshalb hat er sich für diesen Beruf entschieden und wieso ist das so wichtig?

„Ich finde es toll, was man mit Glas alles machen kann“, erzählt Hartel. Auch während der Schulzeit hat ihm das Werkeln besonders gut gefallen – nicht verwunderlich, dass er es auch noch heute tut. Nachdem er seine Ausbildung beendet hatte, habe er die Erfahrung machen wollen, in einem größeren Betrieb zu arbeiten – so kam er dann zu seinem neuen Arbeitsplatz bei Niveau Fenster in Westerburg. Ob er noch eine Weiterbildung zum Meister machen möchte, wisse er noch nicht genau, aber er sei sich sicher: „Das Handwerk ist was schönes, weil man sieht, was man geschafft hat“, betont er. Dass die Branche bei jungen Menschen immer weniger beliebt ist, sei ihm bewusst – verstehen könne er es aber nicht, denn es sei total vielfältig, erzählt er. „Viele wollen studieren, vielleicht ist es auch das Schmutzigmachen oder die Anstrengung“, überlegt er. In seiner Freizeit mache er natürlich auch gerne Dinge, die die meisten tun – er gehe ins Stadion oder schaue Serien. Die Arbeit als Glaser mache ihm aber besonders viel Spaß.

Erst einmal ausprobieren

Für den jungen Mann zumindest hat alles mit einem Praktikum in seinem Ausbildungsbetrieb, der Bau- und Kunstglaserei Denker in Nisterau, angefangen. Durch die Empfehlung eines Freundes machte er das Praktikum bei seinem ehemaligen Arbeitgeber und begann anschließend dort seine Ausbildung. „Abitur und studieren ist nicht so meins“, erzählt er schmunzelnd. Umso besser ist er in seinem Handwerk, denn der 21-Jährige ist bereits Landessieger in seinem Beruf geworden. Als er die Einladung dazu erhielt, sei er ziemlich überrascht gewesen. Anfangs sei er sich zwar unsicher über die Teilnahme gewesen – seine Oma und sein Opa hätten ihn aber überzeugt, dass er nichts zu verlieren habe. Seinen tatsächlichen Sieg wolle er aber nicht an die große Glocke hängen.

i In Jan Erik Hartels Beruf als Glaser sind Präzision und Fingerspitzengefühl gefragt. Röder-Moldenhauer

Um junge Menschen mehr für einen Beruf im Handwerk zu begeistern, schlägt er vor allem Praktika in den Ferien vor – denn wie bei ihm auch könnten diese entscheidend für die Zukunft sein. An seinem Beruf schätzt er besonders die sichtbaren Ergebnisse – auch die deutliche Trennung von Privat- und Berufsleben sei für ihn attraktiv, erklärt er auf unsere Rückfrage. Die Hierarchie sei in den meisten Handwerksbetrieben flach, und es gäbe eine familiäre Atmosphäre, erklärt er weiter. „Man soll es erst einmal im Handwerk ausprobieren, danach kann man immer noch entscheiden“, wirbt der 21-Jährige.