Als in der Hermolder eine Postkutsche überfallen wurde

In der Hermolder unweit von Großholbach spielte sich einst eine spektakuläre Straftat ab. Eine Erzählung des früheren Heiligenrother Pfarrers Albert Geßner erinnert daran, wie vor 200 Jahren eine Räuberbande aus Montabaur eine Postkutsche überfiel.

Ein Ereignis, das vor 200 Jahren die Menschen im unteren Westerwald bewegte, ist inzwischen nahezu in Vergessenheit geraten: Am 18. September 1825 überfiel eine Gruppe von Westerwälder Männern in der Hermolder eine Postkutsche und raubte mehr als 8000 Taler. Die Täter wurden später gefasst und zwei von ihnen im Jahr 1827 öffentlich hingerichtet, wie aus einem Aufsatz des früheren Heiligenrother Pfarrers Albert Geßner hervorgeht.

Geßner war in den 1940er- und 1950er-Jahren als Dorfpfarrer in Heiligenroth tätig. Er machte sich zudem einen Namen als Heimatschriftsteller, dessen Geschichten und Erzählungen aus dem Westerwald beliebt waren. Zu seinen Werken zählt die Geschichte des Postkutschenüberfalls in der Hermolder, den der Pfarrer aus der Sicht der Überfallenen detailreich schilderte.

Hinterhalt auf der Brücke im Tal

Demnach hatte die Kutsche auf dem Weg von Koblenz nach Limburg an jenem Septembertag des Jahres 1825 an der Post in Montabaur Halt gemacht. Ein 15-jähriger Junge beobachtete, dass viel Geld in die Kutsche verladen wurde, und meldete dies seinem Vater, einem Bierbrauer aus der Schusterstadt. Dieser wiederum verabredete sogleich mit seiner Bande einen Überfall auf die Postkutsche.

Laut Geßner legten sich die Männer auf Höhe der Hermolderbrücke auf die Lauer. Die Postkutsche fuhr um 10 Uhr abends in Montabaur ab und sollte eigentlich um 4 Uhr morgens in Limburg ankommen. Auch das ist eine interessante Notiz, wenn man bedenkt, dass die Fahrzeit mit dem Auto von Montabaur nach Limburg heutzutage nicht einmal eine halbe Stunde beträgt.

Die Größe der Postkutsche war übrigens durchaus beachtlich. Sie wurde von vier Pferden gezogen und bot etwa einer Handvoll Fahrgästen Platz. Einer von ihnen war der Unteroffizier Herfurth, dessen Augenzeugenbericht die Grundlage für Geßners Erzählung bildete. Laut seiner Schilderung waren die Insassen der Kutsche nahezu unbewaffnet, während die Räuber über Gewehre verfügten.

So sieht die markante Hermolder-Brücke heute aus. Rüdiger Ortseifen

Auf der Hermolderbrücke erschoss die Bande ein Pferd aus dem Hinterhalt. Danach waren weitere Schüsse zu hören, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Dennoch hatten die Insassen der Kutsche Angst um ihr Leben, wie der Augenzeuge berichtete. Die Gefahr ging dabei nicht nur von den Räubern aus. In der Dunkelheit der Nacht bestand zudem das Risiko, von der Brücke ins Tal zu stürzen.

Der Unteroffizier und ein weiterer Fahrgast „rannten auf Leben und Tod zurück nach Montabaur“, wo sie entkräftet gegen 0.30 Uhr ankamen. Die Zeugen konnten die Räuber nicht näher beschreiben, da ihre Gesichter in der Dunkelheit nicht zu erkennen waren. Die Behörden in Montabaur ließen sofort eine Hausdurchsuchung durchführen, um festzustellen, welche Männer nicht zu Hause waren. Zunächst gelang es jedoch nicht, die Täter zu fassen.

Zwei Bandenmitglieder in Dillenburg hingerichtet

Auf die richtige Fährte gelangte man schließlich, weil sich der Montabaurer Bierbrauer „verbabbelte“, wie Geßner berichtet. Seine Familie fiel zudem durch „merkwürdig großzügige Geldausgaben“ auf. Da man ihm aber nichts nachweisen konnte, wurden seine beiden Söhne im Alter von 12 und 14 Jahren „eingesperrt und bearbeitet“. Geßner liefert keine genauere Beschreibung dieser heutzutage nicht mehr üblichen Ermittlungsmethoden.

Die Aussagen der Jungen führten jedenfalls zum Auffinden der Beute, die aus mehr als 8000 Talern bestand, darunter 921 Goldstücke, wie der Pfarrer schreibt. Letztlich wurden alle Mitglieder der Bande gefasst und in Dillenburg vor Gericht gestellt. Sechs Angeklagte wurden dort zunächst „zum Tode mit dem Schwerte“ verurteilt. Vier von ihnen konnten in der Berufung eine Umwandlung in Zuchthausstrafen erreichen, darunter auch der Bierbrauer aus Montabaur, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Die beiden ältesten Bandenmitglieder wurden schließlich im November 1827 vor etwa 8000 Zuschauern auf dem Galgenberg zu Dillenburg hingerichtet. Selbst für die damalige Zeit war dies ein hartes und grausames Urteil, da bei dem Überfall niemand zu Schaden gekommen war, wie Geßner abschließend schreibt.

Handelsstraße von Trier nach Frankfurt

Die Hermolder war zum Zeitpunkt des Überfalls Teil einer alten Heer- und Handelsstraße, die von Trier über Koblenz nach Frankfurt führte, wie Rüdiger Ortseifen aus Heiligenroth erklärt. Der Name setzt sich vermutlich aus den Begriffen „Heer“ und „Mulde“ zusammen. Der Bau der Brücke in der Hermolder begann im Jahr 1770 und wurde aufgrund vieler Probleme erst 17 Jahre später abgeschlossen. Noch heute fließt ein Großteil des Pendelverkehrs zwischen Montabaur und Limburg über diese Strecke. Der überregionale Verkehr verlagerte sich nach dem Bau der Autobahnen im vergangenen Jahrhundert auf die A3.