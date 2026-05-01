Seit 92 Jahren gibt es das Reiseunternehmen „König’s Reisen“ in Wirges, seit 17 Jahren ist Jochen König deren Geschäftsführer – in dritter Generation. Wie es damals mit dem Unternehmen losgegangen ist und
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In Wirges im Westerwald gibt es mit „König’s Reisen“ ein Reiseunternehmen, das mit Alleinstellungsmerkmalen punkten kann: Seit 2017 verfügt das Unternehmen mit ausschließlich Euro6-Fahrzeugen über nicht nur eine der modernsten Flotten der Republik, sondern auch über die überregional größte Flotte dieser 2/1-bestuhlten 5-Sterne-Superior-Premiumbusse.