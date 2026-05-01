Busfirma in 3. Generation
Als die „Teutonen“ auf der Autobahn gen Süden zogen
Die Intention von Jochen König, der seit 2009 das Reiseunternehmen König’s Reisen als Geschäftsführer leitet, ist der konsequent
Die Intention von Jochen König, der seit 2009 das Reiseunternehmen König’s Reisen als Geschäftsführer leitet, ist der konsequente Auf- und Ausbau des Premiumbussegments des Betriebes.
Hans-Peter Metternich

Seit 92 Jahren gibt es das Reiseunternehmen „König’s Reisen“ in Wirges, seit 17 Jahren ist Jochen König deren Geschäftsführer – in dritter Generation. Wie es damals mit dem Unternehmen losgegangen ist und 

Lesezeit 3 Minuten
In Wirges im Westerwald gibt es mit „König’s Reisen“ ein Reiseunternehmen, das mit Alleinstellungsmerkmalen punkten kann: Seit 2017 verfügt das Unternehmen mit ausschließlich Euro6-Fahrzeugen über nicht nur eine der modernsten Flotten der Republik, sondern auch über die überregional größte Flotte dieser 2/1-bestuhlten 5-Sterne-Superior-Premiumbusse.

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