Busfirma in 3. Generation Als die „Teutonen“ auf der Autobahn gen Süden zogen Hans-Peter Metternich 01.05.2026, 08:00 Uhr

i Die Intention von Jochen König, der seit 2009 das Reiseunternehmen König’s Reisen als Geschäftsführer leitet, ist der konsequente Auf- und Ausbau des Premiumbussegments des Betriebes. Hans-Peter Metternich

Seit 92 Jahren gibt es das Reiseunternehmen „König’s Reisen“ in Wirges, seit 17 Jahren ist Jochen König deren Geschäftsführer – in dritter Generation. Wie es damals mit dem Unternehmen losgegangen ist und

In Wirges im Westerwald gibt es mit „König’s Reisen“ ein Reiseunternehmen, das mit Alleinstellungsmerkmalen punkten kann: Seit 2017 verfügt das Unternehmen mit ausschließlich Euro6-Fahrzeugen über nicht nur eine der modernsten Flotten der Republik, sondern auch über die überregional größte Flotte dieser 2/1-bestuhlten 5-Sterne-Superior-Premiumbusse.







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