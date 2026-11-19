Historischer Rückblick Als der Wintersport im Westerwald Einzug hielt Rolf-Dieter Rötzel 19.11.2026, 12:00 Uhr

i Skifahrer an der Siegfriedhütte in Emmerzhausen im Jahre 1931. Sammlung: M. Rosenkranz / Foto: Rolf-Dieter Rötzel. M. Rosenkranz

Jens Friedhoff öffnete das Stadtarchiv und zeigt seltene Fotos, Zeitungsausschnitte und Dokumente von den Anfängen des Wintersports im Westerwald. Eine überraschende Zeitreise mit teils überschwänglichen Werbebotschaften.

Die Berge und ihre Höhen im Westerwald sind mit denen in den Alpen nicht vergleichbar. Trotzdem etablierte sich in der hiesigen Region bereits ab dem Jahr 1900 der Wintersport in größerem Umfang mit Skifahren, Langlauf und Skispringen. Spannende Einblicke dazu gab Jens Friedhoff vom Stadtarchiv Hachenburg in seinem fundierten digitalen Vortrag im Löwensaal des Vogtshofs mit historischen Fotos, Zeitungsausschnitten und Dokumenten.







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