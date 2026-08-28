Seit rund einem Jahr wird in Alpenrod darüber diskutiert, ob die Gemeinde das Gasthaus Walli’s/Am Kirchplatz kaufen soll oder nicht. Die endgültige Entscheidung darüber fällt jetzt am 22. November. Die Bürger haben dabei das Wort.
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Jetzt ist es amtlich: Am 22. November kommt es in Alpenrod zu einem Bürgerentscheid über die Frage, ob die Ortsgemeinde das seit einigen Jahren leer stehende Gasthaus Walli’s/Am Kirchplatz kaufen soll. In der jüngsten Ratssitzung sprach sich eine deutliche Mehrheit von elf Ratsmitgliedern gegen das Bürgerbegehren des Kaufs aus, nur zwei Mandatsträger unterstützten mit ihrem Votum die Initiatoren, die den Erwerb der Immobilie durch die Kommune ...