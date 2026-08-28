Nach dem Tod eines 18-Jährigen
Allee in Hartenfels ist im Visier der Unfallkommission
Viele schwere Unfälle haben sich an den Alleebäumen vor dem Ortsschild von Hartenfels schon ereignet. Zuletzt hat dort vor wenig
Viele schwere Unfälle haben sich an den Alleebäumen vor dem Ortsschild von Hartenfels schon ereignet. Zuletzt hat dort vor wenigen Tagen ein junger Westerwälder sein Leben verloren.
Katrin Maue-Klaeser

Bei schweren Verkehrsunglücken nimmt die Unfallkommission des Westerwaldkreises die Örtlichkeit stets in Augenschein – auch wenn sie früher schon bewertet wurde. In der Alleestraße in Hartenfels wird ein öffentlicher Termin angesetzt.

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Die Unfallkommission wird sich bei einem Ortstermin mit der Unfallstelle in Hartenfels befassen. Darüber informiert Kommissionsmitglied Herbert Hippenstiel von der Straßenverkehrsbehörde des Westerwaldkreises auf Anfrage unserer Zeitung. Am Hartenfelser Ortseingang aus Richtung Steinen war am Wochenende 22.
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