47 Stimmberechtigte wählen beim SPD-Kreisparteitag geschlossen die 52-Jährige. Kreisvorsitzender Hendrik Hering sieht sogar gute Chancen in der Stichwahl – und spielt den „Alterstrumpf“: Der CDU-Bewerber ist zwölf Jahre älter als Tanja Machalet.
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„Es ist selbstverständlich, dass die Sozialdemokratie, die für sich den Anspruch erhebt, die Zukunft zu gestalten, bei wichtigen Wahlen Personalvorschläge macht.“ SPD-Kreisvorsitzender Hendrik Hering machte zu Beginn des Kreisparteitags der Westerwälder SPD deutlich, dass die Partei mit der Aufstellung einer Kandidatin zur Landratswahl im Kreis ihre Bedeutung zurückfordert.