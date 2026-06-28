Nachfolge im Westerwaldkreis Alle wollen Machalet: SPD wählt ihre Landratskandidatin Katrin Maue-Klaeser 28.06.2026, 15:30 Uhr

i Entschlossenheit und Führungsanspruch verkörpern Tanja Machalet, Kandidatin der SPD für das Amt des Landrats im Westerwaldkreis, und der Wäller SPD-Vorsitzende Hendrik Hering beim Kreisparteitag. Katrin Maue-Klaeser

47 Stimmberechtigte wählen beim SPD-Kreisparteitag geschlossen die 52-Jährige. Kreisvorsitzender Hendrik Hering sieht sogar gute Chancen in der Stichwahl – und spielt den „Alterstrumpf“: Der CDU-Bewerber ist zwölf Jahre älter als Tanja Machalet.

„Es ist selbstverständlich, dass die Sozialdemokratie, die für sich den Anspruch erhebt, die Zukunft zu gestalten, bei wichtigen Wahlen Personalvorschläge macht.“ SPD-Kreisvorsitzender Hendrik Hering machte zu Beginn des Kreisparteitags der Westerwälder SPD deutlich, dass die Partei mit der Aufstellung einer Kandidatin zur Landratswahl im Kreis ihre Bedeutung zurückfordert.







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