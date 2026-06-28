Nachfolge im Westerwaldkreis
Alle wollen Machalet: SPD wählt ihre Landratskandidatin
Entschlossenheit und Führungsanspruch verkörpern Tanja Machalet, Kandidatin der SPD für das Amt des Landrats im Westerwaldkreis,
Entschlossenheit und Führungsanspruch verkörpern Tanja Machalet, Kandidatin der SPD für das Amt des Landrats im Westerwaldkreis, und der Wäller SPD-Vorsitzende Hendrik Hering beim Kreisparteitag.
Katrin Maue-Klaeser

47 Stimmberechtigte wählen beim SPD-Kreisparteitag geschlossen die 52-Jährige. Kreisvorsitzender Hendrik Hering sieht sogar gute Chancen in der Stichwahl – und spielt den „Alterstrumpf“: Der CDU-Bewerber ist zwölf Jahre älter als Tanja Machalet.

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„Es ist selbstverständlich, dass die Sozialdemokratie, die für sich den Anspruch erhebt, die Zukunft zu gestalten, bei wichtigen Wahlen Personalvorschläge macht.“ SPD-Kreisvorsitzender Hendrik Hering machte zu Beginn des Kreisparteitags der Westerwälder SPD deutlich, dass die Partei mit der Aufstellung einer Kandidatin zur Landratswahl im Kreis ihre Bedeutung zurückfordert.

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