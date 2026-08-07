Kirmes in Hachenburg
„Alle können sehen, dass das Miteinander klappt“
Die Kirmes soll ein schönes, entspanntes Fest für alle werden. Das wünschen sich auch die jungen Hachenburgerinnen, die sich für
Die Kirmes soll ein schönes, entspanntes Fest für alle werden. Das wünschen sich auch die jungen Hachenburgerinnen, die sich für die Aufnahme von Frauen in die Kirmesgesellschaft einsetzen.
Florian Langenbach

Die jungen Frauen wollen die Hachenburger Kirmes gemeinsam mit allen Aktiven und Besuchern entspannt feiern. Bei ihrem Wunsch auf Aufnahme in die KG erfahren die Initiatorinnen Zuspruch. Ihr Engagement findet Anerkennung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Hachenburger Kirmes ist das große Volksfest dieses Wochenendes im Westerwald. Leonie Bürger und Luisa Kohlhas freuen sich mit den Hachenburgern auf die Kirmes in ihrer Heimatstadt. Sie wollen mit ihnen ein entspanntes Fest feiern, gemeinsam mit allen Besuchern und Aktiven.
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