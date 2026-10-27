Alisa Günther setzt sich für einen Fußgängerüberweg in Deesen ein. 1040 Menschen unterstützen ihre Petition. Im August wurden Verkehrsdaten erhoben, doch die Auswertung liegt noch nicht vor. Die Kreisverwaltung kündigt einen neuen Ortstermin an.
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Alisa Günther reißt allmählich der Geduldsfaden. Seit Jahren fordert die Deesenerin einen Fußgängerüberweg über die viel befahrene Landesstraße 304. Eine Onlinepetition, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Falko gestartet hat, zählt inzwischen 1040 Unterschriften.