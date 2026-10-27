Kommt Zebrastreifen in Deesen? Alisa Günther reißt allmählich der Geduldsfaden Camilla Härtewig 27.10.2026, 16:00 Uhr

i Alisa Günther bleibt in Sachen Fußgängerüberweg für Deesen am Ball. Jüngst hat sie sich in der Einwohnerfragestunde des Verbandsgemeinderates in Ransbach-Baumbach nach dem Sachstand erkundet. Camilla Härtewig

Alisa Günther setzt sich für einen Fußgängerüberweg in Deesen ein. 1040 Menschen unterstützen ihre Petition. Im August wurden Verkehrsdaten erhoben, doch die Auswertung liegt noch nicht vor. Die Kreisverwaltung kündigt einen neuen Ortstermin an.

Alisa Günther reißt allmählich der Geduldsfaden. Seit Jahren fordert die Deesenerin einen Fußgängerüberweg über die viel befahrene Landesstraße 304. Eine Onlinepetition, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Falko gestartet hat, zählt inzwischen 1040 Unterschriften.







Artikel teilen

Artikel teilen