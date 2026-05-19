DJ aus Ransbach-Baumbach
Alexander Tiemann legt bei Nature One auf
Alexander Tiemann aus Ransbach-Baumbach ist DJ und wird am 1. August bei Nature One auflegen.
Alexander Tiemann aus Ransbach-Baumbach ist DJ und wird am 1. August bei Nature One auflegen.
Alexander Tiemann

Aus dem Westerwald auf die großen Bühnen: DJ Alexander Tiemann spielt bald auf einem der größten europäischen Festivals der elektronischen Tanzmusik: Nature One. Aufgewachsen ist er in Ransbach-Baumbach.

Lesezeit 3 Minuten
Die Musik begleitet den aus Ransbach-Baumbach stammenden Alexander Tiemann schon sehr lang. „Als Kind wurde ich von meiner Oma zum Flöte spielen gezwungen“, berichtet er augenzwinkernd. Später spielt er Trompete. Doch in seiner Kindheit und Jugend steht vorerst der Sport im Vordergrund, Tiemann spielt damals Tischtennis.

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