SPD-Kandidatin im Wahlkreis 6
Albert-Woll: Schnell und zielgerichtete Investitionen
Caroline Albert-Woll geht bei der Landtagswahl 2026 für die SPD im Wahlkreis 6 ins Rennen.
Susie Knoll/ SPD RLP

Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Caroline Albert-Woll. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der SPD selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Caroline Albert-Woll tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 (Montabaur) für die Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands an.

