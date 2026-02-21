SPD-Kandidatin im Wahlkreis 6: Albert-Woll: Schnell und zielgerichtete Investitionen
Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Caroline Albert-Woll. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der SPD selbst vor.
Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Caroline Albert-Woll tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 (Montabaur) für die Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands an.