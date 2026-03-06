SPD-Kandidatin im Wahlkreis 6 Albert-Woll: Erlebe den Wunsch, Demokratie zu stärken Katrin Maue-Klaeser 06.03.2026, 12:00 Uhr

i Caroline Albert-Woll kandidiert im Wahlkreis Montabaur für die SPD. Der Waldspielplatz in Horressen ist für die zweifache Mutter und Leiterin der Volkshochschule der VG Montabaur ein Ort der Begegnung und Symbol für familiäre Freizeitgestaltung, die nicht am Geldbeutel der Eltern hängt. Katrin Maue-Klaeser

Für die SPD bewirbt sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) Caroline Albert-Woll um einen Sitz im Landtag. Das ist für die 49-Jährige die Gelegenheit und das richtige Gremium, als Bildungspolitikerin für ihre Region und die Sozialdemokratie einzustehen.

Seit 25 Jahren ist Caroline Albert-Woll SPD-Mitglied. Die Sozialdemokratin kandidiert im Wahlkreis 6 (Montabaur) für den Landtag. Sie war im Studentenparlament aktiv, hat die Jusos in Koblenz mitgegründet, zählt sie auf. Wegen Gerhard Schröders Agenda 2010, mit der sie fremdelte, ruhte ihr Engagement vorerst: „Ich habe eine Pause in der Politik gemacht“ nach der Geburt des Sohnes 2004, beschreibt sie.







