Für die SPD bewirbt sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) Caroline Albert-Woll um einen Sitz im Landtag. Das ist für die 49-Jährige die Gelegenheit und das richtige Gremium, als Bildungspolitikerin für ihre Region und die Sozialdemokratie einzustehen.
Seit 25 Jahren ist Caroline Albert-Woll SPD-Mitglied. Die Sozialdemokratin kandidiert im Wahlkreis 6 (Montabaur) für den Landtag. Sie war im Studentenparlament aktiv, hat die Jusos in Koblenz mitgegründet, zählt sie auf. Wegen Gerhard Schröders Agenda 2010, mit der sie fremdelte, ruhte ihr Engagement vorerst: „Ich habe eine Pause in der Politik gemacht“ nach der Geburt des Sohnes 2004, beschreibt sie.