Tierheim ist am Limit Alarm in Ransbach-Baumbach: 62 Katzen suchen ein Heim Camilla Härtewig 27.08.2026, 20:00 Uhr

i Alarm im Tierheim Ransbach-Baumbach: 34 Kitten und 28 Katzen werden derzeit betreut und suchen ein Zuhause. Auch die Kleintierabteilung und die Vogelstation sind mit Samtpfoten belegt. Die Einrichtung steht kurz vor dem Aufnahmestopp. Auch diese vier aufgeweckten Kitten sind auszugsbereit. Camilla Härtewig

34 Kitten und 28 erwachsene Katzen warten im Tierheim Ransbach-Baumbach auf ein Zuhause. Die Einrichtung steht vor dem Aufnahmestopp – und appelliert an Menschen, die helfen, kuscheln oder ein Tier aufnehmen möchten.

Im Katzenhaus des Tierheims Ransbach-Baumbach ist derzeit ordentlich was los. Überall miaut und sch nurrt es. Kleine Pfoten tapsen über den Boden, Kitten klettern auf Kratzbäume, andere suchen neugierig den Kontakt zum Menschen. Doch hinter dem niedlichen Anblick steckt ein ernstes Problem: 34 Kitten und 28 erwachsene Katzen werden momentan im Tierheim und auf zahlreichen Pflegestellen versorgt.







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