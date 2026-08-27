34 Kitten und 28 erwachsene Katzen warten im Tierheim Ransbach-Baumbach auf ein Zuhause. Die Einrichtung steht vor dem Aufnahmestopp – und appelliert an Menschen, die helfen, kuscheln oder ein Tier aufnehmen möchten.
Lesezeit 3 Minuten
Im Katzenhaus des Tierheims Ransbach-Baumbach ist derzeit ordentlich was los. Überall miaut und sch nurrt es. Kleine Pfoten tapsen über den Boden, Kitten klettern auf Kratzbäume, andere suchen neugierig den Kontakt zum Menschen. Doch hinter dem niedlichen Anblick steckt ein ernstes Problem: 34 Kitten und 28 erwachsene Katzen werden momentan im Tierheim und auf zahlreichen Pflegestellen versorgt.