Landratswahl im Westerwald Akzeptanz für Erneuerbare durch Solidarpakte fördern Katrin Maue-Klaeser 07.08.2026, 18:00 Uhr

i Der Solarpark Boden-Pletschmorgen: Dort plant die Westerwälder Energiegenossenschaft Maxwäll ihren ersten Batteriegroßspeicher. Thomas Reusch

Die Bewerber um das Landratsamt beziehen Stellung zu Ausbau, Nutzung und Erlösen aus Windkraft und Sonnenenergie. Die Kandidaten sehen darin neben höherer Unabhängigkeit auch die Möglichkeit regionaler Wertschöpfung.

Drei Männer und drei Frauen bewerben sich um das Amt des Landrats des Westerwaldkreises. Wir haben ihnen Fragen zu verschiedenen Themen unterbreitet. So beantworten die Kandidaten die Frage, wo sie Möglichkeiten des Kreises sehen, den Ausbau erneuerbarer Energien besser zu steuern und eine transparente und faire Verteilung der kommunalen Erträge und Belastungen zu erreichen?







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