Tödlicher Unfall auf L288 Aktive Rettungskräfte müssen Geschehen verarbeiten Angela Baumeier 30.03.2026, 16:00 Uhr

i Zwei Menschen sind am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 288 bei Westerburg ums Leben gekommen. Im Einsatz waren unter anderem 32 Feuerwehrleute aus Westerburg, Gershasen und Wengenroth. Armin Weigel. picture alliance / dpa

Feuerwehrkräfte haben den schwersten Unfall der vergangenen Jahre erlebt. Patrick Schäfer berichtet, wie die Aktiven nach einem solchen Einsatz das Erlebte reflektieren, um einsatzfähig zu bleiben.

Der schreckliche Unfall am Freitagabend auf der Umgehungsstraße von Westerburg, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren haben und eine 17-Jährige schwerstverletzt ins Krankenhaus kam, löst Bestürzung aus. Das Beileid gilt den Angehörigen.Im Einsatz waren unter anderem 32 Feuerwehrleute aus Westerburg, Gershasen und Wengenroth.







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