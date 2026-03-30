Feuerwehrkräfte haben den schwersten Unfall der vergangenen Jahre erlebt. Patrick Schäfer berichtet, wie die Aktiven nach einem solchen Einsatz das Erlebte reflektieren, um einsatzfähig zu bleiben.
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Der schreckliche Unfall am Freitagabend auf der Umgehungsstraße von Westerburg, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren haben und eine 17-Jährige schwerstverletzt ins Krankenhaus kam, löst Bestürzung aus. Das Beileid gilt den Angehörigen.Im Einsatz waren unter anderem 32 Feuerwehrleute aus Westerburg, Gershasen und Wengenroth.