Verkehrslärm ist ein Dauerproblem im Gelbachtal. Die Ergebnisse einer Umfrage in den Anliegergemeinden aus dem Frühjahr werden nun präsentiert. Ziel der Akteursgruppe ist ein gemeinsames Konzept für das gesamte Tal.
Was könnte gegen den Verkehrslärm im Gelbachtal unternommen werden? Von welchen Vorschlägen versprechen sich die Anwohner Verbesserungen? Diese Fragen standen im Zentrum einer Umfrage im Frühjahr. Die Ergebnisse werden am Donnerstag, 30. Oktober, um 17 Uhr im Karlsheim in Kirchähr präsentiert.