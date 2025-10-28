Was die Umfrage ergibt Akteure wollen Lärmschutzkonzept für ganzes Gelbachtal Andreas Galonska

Katrin Maue-Klaeser 28.10.2025, 06:00 Uhr

i Lärmschutz-Initiativen sind im Gelbachtal nichts Neues: Ein Motorradfahrer fährt an einem Schild an der L313 vorbei, das Biker um eine leise und rücksichtsvolle Fahrweise bittet. Vor dem Saisonstart 2021 hatte der ADAC, unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz, ein Pilotprojekt gegen Motorradlärm gestartet. Thomas Frey. dpa

Verkehrslärm ist ein Dauerproblem im Gelbachtal. Die Ergebnisse einer Umfrage in den Anliegergemeinden aus dem Frühjahr werden nun präsentiert. Ziel der Akteursgruppe ist ein gemeinsames Konzept für das gesamte Tal.

Was könnte gegen den Verkehrslärm im Gelbachtal unternommen werden? Von welchen Vorschlägen versprechen sich die Anwohner Verbesserungen? Diese Fragen standen im Zentrum einer Umfrage im Frühjahr. Die Ergebnisse werden am Donnerstag, 30. Oktober, um 17 Uhr im Karlsheim in Kirchähr präsentiert.







