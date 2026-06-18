25 Kilometer beim Gelbachtag Aileen läuft für Rettung des Familienferiendorfs Thorsten Ferdinand 18.06.2026, 10:00 Uhr

i Aileen Hitschler aus Hübingen arbeitet seit drei Jahren im Familienferiendorf. Nun will sie mit einem Sponsorenlauf über 25 Kilometer zur Rettung der Freizeiteinrichtung beitragen. Michael Nagel

Ist das Familienferiendorf in Hübingen noch zu retten? Es sieht danach aus. Laut Stiftung fehlen nur noch knapp 20 Prozent der benötigten Spendensumme. Diese soll nun unter anderem ein Sponsorenlauf von Aileen Hitschler beim Gelbachtag einbringen.

Nach Monaten des Bangens scheint die Rettung des Familienferiendorfs Hübingen in greifbarer Nähe zu sein. Wie die Stiftung der insolventen Freizeiteinrichtung mitteilt, fehlen für den angestrebten Vergleich mit den Gläubigern nur noch 140.000 Euro.Zu Beginn des Spendenaufrufs waren es satte 750.







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