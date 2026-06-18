Ist das Familienferiendorf in Hübingen noch zu retten? Es sieht danach aus. Laut Stiftung fehlen nur noch knapp 20 Prozent der benötigten Spendensumme. Diese soll nun unter anderem ein Sponsorenlauf von Aileen Hitschler beim Gelbachtag einbringen.
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Nach Monaten des Bangens scheint die Rettung des Familienferiendorfs Hübingen in greifbarer Nähe zu sein. Wie die Stiftung der insolventen Freizeiteinrichtung mitteilt, fehlen für den angestrebten Vergleich mit den Gläubigern nur noch 140.000 Euro.Zu Beginn des Spendenaufrufs waren es satte 750.