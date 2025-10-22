Zum ersten Mal konnte die 2022 ins Leben gerufene Klimapartnerschaft zwischen der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod und dem District Agortime Ziope (Ghana) an der Subsahara-Afrika-Partnerschaftskonferenz in Gießen teilnehmen. Unter dem Motto: „Kommunen leben Multilateralismus“ trafen sich rund 180 Teilnehmer aus 18 afrikanischen Ländern und Deutschland, miteinander verbunden in 47 kommunalen Partnerschaften.
Für die Klimapartnerschaft Wallmerod und den District Agortime Ziope stellte dieses Treffen einen besonderen Meilenstein dar, heißt es in einer Pressemitteilung der VG. Nach einem Politwechsel der ghanaischen Partner dieses Jahres kam es in Gießen zum ersten persönlichen Kennenlernen beider Bürgermeister.
Anschließend besuchten die Gäste zum ersten Mal die VG Wallmerod, wo die Klimapartnerschaft auch formal neu bekräftigt werden konnte. Weiterhin sollen die Schwerpunktthemen Biodiversität, Abfallwirtschaft, Umweltbildung sowie Erneuerbare Energien fokussiert werden.
Westerwälder pflegen Austausch mit Ghana: Klimaschutz kennt keine Grenzen
Westerwald. „Der Besuch in Ghana im Rahmen der Klimapartnerschaft war vielfach überraschend, sehr intensiv und extrem aufschlussreich“, fasste Bürgermeister Klaus Lütkefedder die