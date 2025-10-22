Eine Einladung nach Wallmerod haben Vertreter der afrikanischen Partnergemeinde angenommen. Beim Treffen wird die Klimapartnerschaft neu bekräftigt.

i Mitglieder beider Klima-Partnerkommunen nehmen an der Subsahara-Afrika-Partnerschaftskonferenz in Gießen teil. Lina Braun, Edmund Mawutor, Alfred Odikro und Florian Schölkmann. Lina Braun

Zum ersten Mal konnte die 2022 ins Leben gerufene Klimapartnerschaft zwischen der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod und dem District Agortime Ziope (Ghana) an der Subsahara-Afrika-Partnerschaftskonferenz in Gießen teilnehmen. Unter dem Motto: „Kommunen leben Multilateralismus“ trafen sich rund 180 Teilnehmer aus 18 afrikanischen Ländern und Deutschland, miteinander verbunden in 47 kommunalen Partnerschaften.

i Bürgermeister Klaus Lütkefedder mit District Chief Alfred Odikro. Florian Schölkmann. Florian Scholkmann

Für die Klimapartnerschaft Wallmerod und den District Agortime Ziope stellte dieses Treffen einen besonderen Meilenstein dar, heißt es in einer Pressemitteilung der VG. Nach einem Politwechsel der ghanaischen Partner dieses Jahres kam es in Gießen zum ersten persönlichen Kennenlernen beider Bürgermeister.

Anschließend besuchten die Gäste zum ersten Mal die VG Wallmerod, wo die Klimapartnerschaft auch formal neu bekräftigt werden konnte. Weiterhin sollen die Schwerpunktthemen Biodiversität, Abfallwirtschaft, Umweltbildung sowie Erneuerbare Energien fokussiert werden.