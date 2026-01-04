Neujahrskonzert in Selters „Affaire Mozart“ ist ein außergewöhnliches Vergnügen Hans-Peter Metternich 04.01.2026, 18:00 Uhr

i Der Kulturkreis von Selters bot am Samstagabend bei seinem traditionellen Neujahrskonzert Außergewöhnliches. „Das Außergewöhnliche“ war Annette Postel und das Salonorchester Schwanen mit „Affaire Mozart“. Hans-Peter Metternich

Annette Postel und das Salonorchester Schwanen begeistern in Selters mit Witz und Spielfreude. Dabei wird Zärtliches mit Deftigem, Rock mit Barock gemischt – sehr zum Vergnügen des Publikums, das sich köstlich amüsierte.

Das Neujahrskonzert in Selters, das in bewährter Manier vom Marion Meuer vom Kulturkreis Selters wieder einmal mehr mit viel Engagement und Herzblut vorbereitet und auf die Bühne der Selterser Sport- und Kulturhalle gebracht wurde, dürfte so recht nach dem Geschmack der Freunde amüsanter Unterhaltung, die auch frivolen und deftigen Späßen nicht abgeneigt sind, gewesen sein.







Artikel teilen

Artikel teilen