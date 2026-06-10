Bewerber für Landratsposten AfD Westerwald nominiert Jan De Cotiis als Kandidat 10.06.2026, 16:53 Uhr

i Jan De Cotiis bewirbt sich für die AfD um den Posten an der Spitze des Westerwaldkreises. Jan De Cotiis

Der nächste Bewerber um den Posten an der Kreisspitze steht fest: Die AfD im Westerwald hat den 33‑jährigen Unternehmer Jan De Cotiis als Landratskandidaten nominiert.

Die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Westerwald haben bei ihrer Wahlversammlung Jan De Cotiis zum Landratskandidaten für die Landratswahl am Sonntag, 16. August, gewählt. Der 33-jährige Unternehmer aus Hof ist stellvertretender Kreisvorsitzender, seit vielen Jahren selbstständig tätig, ehemaliger Soldat und Vater eines sechsjährigen Sohnes, heißt es in der Pressemitteilung.







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