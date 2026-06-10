Bewerber für Landratsposten
AfD Westerwald nominiert Jan De Cotiis als Kandidat
Jan De Cotiis bewirbt sich für die AfD um den Posten an der Spitze des Westerwaldkreises.
Jan De Cotiis bewirbt sich für die AfD um den Posten an der Spitze des Westerwaldkreises.
Jan De Cotiis

Der nächste Bewerber um den Posten an der Kreisspitze steht fest: Die AfD im Westerwald hat den 33‑jährigen Unternehmer Jan De Cotiis als Landratskandidaten nominiert. 

Lesezeit 1 Minute
Die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Westerwald haben bei ihrer Wahlversammlung Jan De Cotiis zum Landratskandidaten für die Landratswahl am Sonntag, 16. August, gewählt. Der 33-jährige Unternehmer aus Hof ist stellvertretender Kreisvorsitzender, seit vielen Jahren selbstständig tätig, ehemaliger Soldat und Vater eines sechsjährigen Sohnes, heißt es in der Pressemitteilung.

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