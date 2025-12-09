Eklat in Ransbach-Baumbach AfD-Mann legt nach radikalen Aussagen alle Ämter nieder Katrin Maue-Klaeser 09.12.2025, 18:07 Uhr

i Jo Meurer war 2024 in Stadtrat und VG-Rat in Ransbach-Baumbach gewählt worden. Jetzt ist raus - nach einem aussagekräftigen Interview. Katrin Maue-Klaeser

Jo Meurer war 2024 in den Stadtrat und VG-Rat in Ransbach-Baumbach gewählt worden. Nachdem er sich bei einer AfD-Veranstaltung vor der Kamera rassistisch und gewaltverherrlichend äußerte, ist der pensionierte Lehrer von allen Ämtern zurückgetreten.

Die Aussagen sind teils lächerlich, teils aber auch verstörend: In einem Interview mit einem Reporter des kirchlichen Projekts „Hessencam“ auf Youtube äußert sich Jo Meurer, AfD-Mitglied aus Ransbach-Baumbach, am Rande eines örtlichen AfD-Treffens in teils gewaltverherrlichender, teils rassistischer Form.







