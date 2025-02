Landkarte färbt sich blau AfD legt in Westerwälder Wahllokalen deutlich zu 25.02.2025, 18:00 Uhr

i Die AfD hat im Westerwald deutlich zugelegt. Unser Foto zeigt ein Wahlplakat der Partei in Dernbach. Thorsten Ferdinand

Die CDU hat die Bundestagswahl im Westerwald gewonnen, doch ein Blick auf die Urnenwahl-Ergebnisse in den einzelnen Ortsgemeinden gibt den sogenannten Volksparteien Anlass zur Sorge. Die Landkarte hat sich vielerorts blau gefärbt.

Die in Teilen rechtsextreme AfD ist auch im Westerwaldkreis auf dem Vormarsch. In 40 Prozent der Gemeinden stimmte am vergangenen Sonntag die Mehrheit der Urnenwähler für die umstrittene Partei. Da fast die Hälfte der Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben hat, sind die Zahlen zwar mit Vorsicht zu interpretieren, denn die Briefwahlergebnisse werden bei Bundestagswahlen nicht auf Ortsgemeindeebene ausgezählt.

