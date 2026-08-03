Landratswahl im Westerwald AfD-Kandidat will mindestens die Stichwahl erreichen Thorsten Ferdinand 03.08.2026, 18:00 Uhr

i Jan De Cotiis auf einem Feld oberhalb von Liebenscheid in der Nähe des Siegerlandflughafens: Hier hat der AfD-Kandidat seine Kindheit und Jugend verbracht. Jan De Cotiis

Jan De Cotiis tritt für die AfD bei der Landratswahl im Westerwaldkreis an. Wir haben mit dem 33-jährigen Unternehmer über seine politischen Ziele gesprochen.

Mit breiter Brust geht Jan De Cotiis in die Westerwälder Landratswahl am 16. August. Der 33-jährige AfD-Kandidat aus Hof hat den Einzug in die mögliche Stichwahl als Mindestziel ausgegeben, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Da sich insgesamt sechs Kandidaten um die Nachfolge von Achim Schwickert (CDU) an der Spitze der Kreisverwaltung bewerben, gilt eine Entscheidung im ersten Wahlgang als unwahrscheinlich.







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