Auch im Westerwald werden viele gewerbliche Parkplätze überwacht. Wer gegen die ausgehängten Parkbedingungen verstößt, muss mit Vertragsstrafen rechnen. Ein kurioser Fall aus Montabaur zeigt jedoch, dass diese Regeln nicht immer Sinn ergeben.
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Er genoss ein frühes Frühstück bei der Mühlenbäckerei in Montabaur und erhielt anschließend einen Strafzettel für einen angeblichen Parkverstoß. Ein Leser unserer Zeitung konnte seinen Augen kaum trauen, als Mitte Februar ein Brief der Münchener Firma Parkdepot in seinem Briefkasten lag.