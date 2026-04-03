Widerspruch bei Öffnungszeiten Ärger um Strafzettel für Bäckerei-Kunden in Montabaur Thorsten Ferdinand 03.04.2026, 08:00 Uhr

i Auf dem geschäftlichen Privatparkplatz in Montabaur-Allmannshausen darf man sonntags nur zwischen 7 und 17 Uhr stehen. Die Filiale der Mühlenbäckerei ist jedoch von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Thorsten Ferdinand

Auch im Westerwald werden viele gewerbliche Parkplätze überwacht. Wer gegen die ausgehängten Parkbedingungen verstößt, muss mit Vertragsstrafen rechnen. Ein kurioser Fall aus Montabaur zeigt jedoch, dass diese Regeln nicht immer Sinn ergeben.

Er genoss ein frühes Frühstück bei der Mühlenbäckerei in Montabaur und erhielt anschließend einen Strafzettel für einen angeblichen Parkverstoß. Ein Leser unserer Zeitung konnte seinen Augen kaum trauen, als Mitte Februar ein Brief der Münchener Firma Parkdepot in seinem Briefkasten lag.







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