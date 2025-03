Ärger um Busfahrten zur Kita in Ruppach-Goldhausen

Schon seit Monaten sorgt die Beförderung der Kita-Kinder aus Boden und Großholbach nach Ruppach-Goldhausen für Ärger. Eltern beschweren sich wiederholt darüber, dass Busfahrer kein Deutsch sprechen und sich nicht mit den Kindern verständigen können. Es komme immer wieder vor, dass Busse losfahren, obwohl die Kinder noch nicht sitzen, oder dass die Fahrer die Haltestellen in den Dörfern nicht kennen. Zudem sind Verbindungen schon mehrfach ohne Vorwarnung komplett ausgefallen.

Wie Sandra Paulzen-Heck, Vorsitzende des Elternausschusses der Kita St. Barbara, berichtet, gibt es diese Beschwerden, seit die Beförderung mit Linienbussen erfolgt. Bis zum vergangenen Sommer wurden die Kinder mit Kleinbussen abgeholt, die nur zwischen Kita und Wohnort verkehrten. Inzwischen fahren morgens und mittags große Busse, in denen auch Schulkinder und andere Fahrgäste sitzen und die an mehreren Haltestellen stoppen. Kleinbusse werden nur noch nachmittags zum Abholen der Ganztagskinder eingesetzt. Betroffen sind etwa 15 Kita-Kinder aus Boden und Großholbach.

i Immer mehr Eltern sehen sich gezwungen, die Kita-Beförderung selbst zu organisieren. Thorsten Ferdinand

Die Eltern haben alle Vorfälle seit September dokumentiert. Die Liste ist lang und besorgniserregend: Mal werden Kinder an Haltestellen abgesetzt, obwohl kein Erwachsener dort ist, um sie in Empfang zu nehmen. Mal kommen Busse zu früh und fahren schon wieder ab, obwohl noch gar nicht alle Kinder im Bus sind. Immer wieder fahren Busse los, obwohl die Kinder ihre Plätze noch nicht eingenommen haben, und regelmäßig sprechen die Fahrer nur Englisch.

Der Elternausschuss hat sich bereits mehrfach an den Westerwaldkreis gewandt, der für die Organisation der Kita-Beförderung zuständig ist. In den Antwortschreiben des Landrats und der Fachabteilung werden die Probleme zwar eingeräumt. Auf zufriedenstellende Lösungen warten die Eltern aber vergeblich. Es gebe nicht genug deutschsprachige Busfahrer und nicht genug Kleinbusse, um die Kita-Beförderung wunschgemäß zu organisieren, so der Kreis. Da 40 Prozent der Westerwälder Ortsgemeinden keine eigene Kita im Dorf haben, bestehe ein hoher Beförderungsbedarf.

„Eltern, die Kita-Kinder auf der Fahrt in die Kita begleiten möchten, können dies kostenfrei tun. Allerdings fährt der Bus in der Regel anschließend direkt eine andere Bustour, das heißt, er kehrt nicht an den Ausgangspunkt zurück.“

Kreisbeigeordnete Gabi Wieland.

Der Kreis bemüht sich um eine Verbesserung der Situation, wirkt dabei aber fast schon hilflos: „Wir haben die Unternehmen noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass die Fahrer erst losfahren dürfen, wenn alle Kinder sitzen“, so die Kreisbeigeordnete Gabi Wieland. „Das ist nicht immer einfach, weil nicht alle Kinder vorschriftsmäßig sitzen bleiben.“

Darüber hinaus habe das beauftragte Busunternehmen Griesar zugesichert, die Fahrer auf dieser Linie zusätzlich zu schulen und nach Möglichkeit deutschsprachige Fahrer einzusetzen. Da es aber trotz 30-prozentiger Tarifsteigerungen in den vergangenen Jahren kaum noch deutsche Fahrer gebe, sei dies nicht in allen Fällen möglich. Der Kreis bietet den Eltern nun an, kostenlos im Bus mitzufahren, um die Kinder zu beaufsichtigen. Allerdings fahre der Linienbus anschließend eine andere Tour und kehre nicht an den Ausgangspunkt zurück, gibt Wieland zu bedenken. Es wird also mindestens eine weitere Person benötigt, um die Begleitperson nach der Tour mit dem Auto abzuholen.

i Ein Linienbus bei der Anfahrt zur Kita in Ruppach-Goldhausen. Thorsten Ferdinand

Der Elternausschuss ist mit dieser Antwort unzufrieden und verweist auf die Richtlinien zur Kindergartenbeförderung, die sich der Westerwaldkreis vor fast 30 Jahren selbst gegeben hat. Demnach muss sich der Kreis eigentlich selbst um Begleitpersonen in den Bussen kümmern, wenn der Busfahrer die Aufsicht nicht leisten kann. Aktuell könne die Verwaltung nicht einmal sicherstellen, dass die Kleinkinder an der richtigen Haltestelle aussteigen, so Paulzen-Heck. Das Kindeswohl sei gefährdet.

Die Probleme haben Folgen: Kinder haben Angst vor den Busfahrten, Eltern verlieren das Vertrauen in die Kita-Beförderung. Der Versuch, Kleinkinder im Linienbus zu befördern, sei gescheitert, sagt Paulzen-Heck. Eltern sehen sich gezwungen, ihre Kinder mit dem Auto zur Kita bringen, wenn es irgendwie möglich ist. Das Ziel, die Zahl der Elterntaxis zu reduzieren, werde so jedenfalls nicht erreicht.