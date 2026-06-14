Kinder aus der VG abgelehnt
Ärger um Auswahlverfahren der IGS Selters
Die IGS Selters ist bei Familien so beliebt, dass sie schon seit Jahren nicht alle interessierten Kinder aufnehmen kann.
Die IGS Selters ist bei Familien so beliebt, dass sie schon seit Jahren nicht alle interessierten Kinder aufnehmen kann.
Thorsten Ferdinand

Schüler werden mit dem Bus durch den halben Westerwald gefahren, obwohl es vor der Haustür eine weiterführende Schule gibt – von dieser ärgerlichen Situation berichten Familien aus Selters und Umgebung. Ursache ist das Aufnahmeverfahren der IGS.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn nach den Sommerferien das neue Schuljahr beginnt, müssen wieder neue Fünftklässler aus Selters und Umgebung weite Strecken mit dem Bus zurücklegen, obwohl sie eigentlich die nahe gelegene Oberwaldschule besuchen wollten. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) ist jedoch seit Jahren so beliebt, dass sie nicht alle Kinder aufnehmen kann.

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