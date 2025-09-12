Wenn Briefe verspätet zugestellt werden, ist das oftmals ärgerlich. Besonders gravierend sind die Folgen allerdings, wenn bei einem Schreiben Fristen einzuhalten sind. Wir haben bei Westerwälder Behörden nachgefragt, wie sie damit umgehen.

Das inzwischen häufig späte Zustellen von Briefen verursacht nach Angaben von Westerwälder Behörden noch keine Probleme mit der Einhaltung von Fristen. Das berichten das Amtsgericht und die Verbandsgemeinde in Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung. Beide Ämter verschicken regelmäßig Briefe an Bürger. Sofern hierbei Fristen einzuhalten sind, wird laut der Pressestelle der VG Montabaur bereits ein zeitlicher Puffer eingerechnet, damit eine verspätete Zustellung nicht zu Problemen führt.

Hintergrund: Seit das neue Postgesetz am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, sind Zusteller flexibler bei der Termineinteilung. Laut Gesetz müssen 95 Prozent der Standardbriefe am dritten und 99 Prozent am vierten Werktag nach der Einlieferung zugestellt werden. Zuvor mussten Briefe mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent am folgenden Werktag und mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent am zweiten Werktag nach der Einlieferung beim Empfänger ankommen. Zuletzt hatte die Post allerdings Schwierigkeiten, diese Vorgaben noch einzuhalten.

Notfalls kann Fristverlängerung gewährt werden

Auch im Westerwaldkreis gibt es immer wieder Beschwerden, weil die Post nicht mehr täglich zugestellt wird und manche Briefe sogar deutlich länger als drei bis vier Werktage unterwegs sind. Ein besonders drastischer Fall ereignete sich in Bilkheim: Eine Frau erhielt dort am 18. August 2025 insgesamt zwölf Briefe, die zum Teil schon Mitte Juli versendet worden waren.

Solche Verzögerungen können gravierende Folgen haben, wenn die Antworten auf behördliche Schreiben an Fristen gebunden sind. Sofern die Empfänger glaubhaft versichern, dass ein Brief zu spät zugestellt wurde, können die Ämter allerdings Fristverlängerungen gewähren, was gelegentlich auch geschieht, wie Amtsgerichtsdirektor Ralf Tries erklärt. Im Übrigen seien die Fristsetzungen aber von vornherein so bemessen, dass die bisherigen Verzögerungen bei der Postzustellung noch weitgehend tolerabel sind, so der Jurist aus Montabaur. Die Verzögerungen im Postdienst seien zwar spürbar, die Relevanz halte sich aber noch in Grenzen, ergänzt er.

Besonders w ichtige Post vom Gericht wird förmlich zugestellt

Besonders wichtige Briefe des Gerichts werden ohnehin förmlich zugestellt. Bei diesen Schreiben wird das Zustelldatum auf den gelben Umschlägen vermerkt, sodass rechtssicher dokumentiert ist, wann der Empfänger das Schreiben erhalten hat. Einspruchsfristen zum Beispiel beginnen erst ab diesem Zeitpunkt.

Dagegen versenden Verwaltungen den Löwenanteil ihrer Post als Standardbriefe – auch wenn Fristen einzuhalten sind. Da es aber schon vor Inkrafttreten des neuen Postgesetzes immer wieder längere Laufzeiten bei Briefen gab, habe man Arbeitsabläufe bereits angepasst und bei behördlicher Post einen Zeitpuffer eingerechnet, so die Pressesprecherin der VG Montabaur, Christina Weiß. Die Neuregelungen vom 1. Januar haben sich deshalb bei der Verbandsgemeinde noch nicht bemerkbar gemacht.