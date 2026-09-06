Lautzenbrücker basaltKulturen Älterwerden der Geschlechter aufs Korn genommen Gaby Wertebach 06.09.2026, 18:00 Uhr

i Anke Brausch hatte ein ansprechendes Sportprogramm im Gepäck Gaby Wertebach

Das Eifeler Damen-Duo Anke Brausch und Claudia Thiel nimmt in seinem Kabarett „Weibsbilder“ im Rahmen der Lautzenbrücker Kulturreihe basltKulturen kein Blatt vor den Mund, wenn es vor allem um älter gewordene Miteinander von Männern und Frauen geht.

„Auch ein kleines Dorf im Westerwald kann Kultur“, so begrüßte Ortsbürgermeister Karsten Lucke die Anwesenden zur Fortsetzung der Kulturreihe „Lautzenbrücker basaltKulturen“, die vor 10 Jahren ins Leben gerufen wurde. Dass die Ankündigung für eine Kulturveranstaltung einmal an einem einzigen Wort scheitern könnte, das hatte er wohl nicht erwartet.







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