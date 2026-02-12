Wegen seines herzlichen Wesens ist Bilal Hemdan in Bad Marienberg und Umgebung sehr beliebt. Der 34-jährige Ägypter wiederum, der 2025 fast abgeschoben worden wäre, zollt einer besonderen Personengruppe aus der deutschen Geschichte großen Respekt.
Bilal Hemdan ist unendlich dankbar und glücklich: In letzter Minute wurde im März 2025 seine Abschiebung in sein Heimatland Ägypten verhindert. Dem war eine Welle der Unterstützung aus seinem beruflichen Umfeld in der Alloheim-Seniorenresidenz Anna Margareta in Bad Marienberg sowie aus weiteren Teilen des Westerwaldes vorausgegangen.