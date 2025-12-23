Spenden wurden gesammelt Adventskonzert in Kölbingen begeistert und hilft Hans-Peter Metternich 23.12.2025, 10:00 Uhr

i Das liebgewordene Adventskonzert, das Ortsbürgermeister Heiko Schlag mit der Begrüßung der Zuhörer eröffnete, hatte in diesem Jahr eine Neuerung aufzuweisen. Kinder, die Spaß am Singen haben, hatten sich eigens für dieses Konzert für den guten Zweck zu einem Chor zusammengefunden. Hans-Peter Metternich

Das Adventskonzert in Kölbingen vereint Musik und soziales Engagement: Kinderchor, Frauenchor und Instrumentalisten begeistern die Besucher, während der Erlös einer Familie mit krebskranker Tochter zugutekommt.

Es ist eine lieb gewordene Tradition, das Adventskonzert in Kölbingen, das die Ortsvereine alljährlich für einen guten Zweck veranstalten. Mit dem Erlös aus der Benefiz-Soiree, die zum 35. Mal stattfand, werden in der Region kranke und bedürftige Menschen oder Sozialeinrichtungen unterstützt.







