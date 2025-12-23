Adventskonzert in Kölbingen begeistert und hilft

Das Adventskonzert in Kölbingen vereint Musik und soziales Engagement: Kinderchor, Frauenchor und Instrumentalisten begeistern die Besucher, während der Erlös einer Familie mit krebskranker Tochter zugutekommt.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine lieb gewordene Tradition, das Adventskonzert in Kölbingen, das die Ortsvereine alljährlich für einen guten Zweck veranstalten. Mit dem Erlös aus der Benefiz-Soiree, die zum 35. Mal stattfand, werden in der Region kranke und bedürftige Menschen oder Sozialeinrichtungen unterstützt.