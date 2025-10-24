Kenan Tayhus hat Pläne Adaccio in Ransbach-Baumbach steht seit 2020 leer 24.10.2025, 13:00 Uhr

i Seit fünf Jahren steht das Adaccio in Ransbach-Baumbach an der Rheinstraße leer. Mieter Kenan Tayhus bestätigt gegenüber unserer Zeitung, dass es Pläne für die Immobilie gibt, diese aber Zeit brauchen. Camilla Härtewig

Seit fünf Jahren steht das einstige Szene-Restaurant Adaccio in Ransbach-Baumbach leer – doch regt sich nun etwas hinter den staubigen Fenstern? Mieter Kenan Tayhus plant ein neues Konzept. Was dort entstehen soll, bleibt aber vorerst geheim.

Seit 2020 steht das In-Restaurant Adaccio in der Rheinstraße 96 in Ransbach-Baumbach leer – mit dickem Staub auf den Tischen, voller Bestuhlung und gut bestückter Bar. Es wirkt, als hätten die Angestellten das markante Lokal fluchtartig verlassen und als sei nie jemand zurückgekehrt.







Artikel teilen

Artikel teilen