Seit fünf Jahren steht das einstige Szene-Restaurant Adaccio in Ransbach-Baumbach leer – doch regt sich nun etwas hinter den staubigen Fenstern? Mieter Kenan Tayhus plant ein neues Konzept. Was dort entstehen soll, bleibt aber vorerst geheim.
Lesezeit 1 Minute
Seit 2020 steht das In-Restaurant Adaccio in der Rheinstraße 96 in Ransbach-Baumbach leer – mit dickem Staub auf den Tischen, voller Bestuhlung und gut bestückter Bar. Es wirkt, als hätten die Angestellten das markante Lokal fluchtartig verlassen und als sei nie jemand zurückgekehrt.