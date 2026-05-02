Praxisnaher Unterricht
Achtklässler beschäftigen sich mit der Schuldenfalle
Mit ihrer Lehrerin Christine Henrich sind die Achtklässler der Westerburger Realschule plus am Schlossberg dabei, ein Thema zu e
Mit ihrer Lehrerin Christine Henrich sind die Achtklässler der Westerburger Realschule plus am Schlossberg dabei, ein Thema zu erarbeiten, das voller Problematik steckt: die Schuldenfalle.
Steffi Wehr. Röder-Moldenhauer

Die Westerburger Realschule plus leistet eine konsequente und nachhaltige Arbeit mit Schülern zum Thema Verbraucherbildung. Das zahlt sich aus – mit einer Medaille und für die Schüler, die praxisnah an Themen wie Schulden herangeführt werden. 

Lesezeit 3 Minuten
Eifrig sitzen Aya, Jana, Lio, Alia, Mia und Zoey in ihrer Schulbank und arbeiten an einem Lapbook. Sie gehören der achten Klassenstufe der Realschule plus in Westerburg an, auf dem Stundenplan steht das Wahlpflichtfach „Gemeinschaft und Verantwortung“.

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