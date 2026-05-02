Die Westerburger Realschule plus leistet eine konsequente und nachhaltige Arbeit mit Schülern zum Thema Verbraucherbildung. Das zahlt sich aus – mit einer Medaille und für die Schüler, die praxisnah an Themen wie Schulden herangeführt werden.
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Eifrig sitzen Aya, Jana, Lio, Alia, Mia und Zoey in ihrer Schulbank und arbeiten an einem Lapbook. Sie gehören der achten Klassenstufe der Realschule plus in Westerburg an, auf dem Stundenplan steht das Wahlpflichtfach „Gemeinschaft und Verantwortung“.