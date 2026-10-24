Bahnverkehr ab Mai ’27 gestört
Acht Wochen ICE-Sperrung treffen auch den Westerwald
Bereits Ende November 2023 war die ICE-Strecke für eine Woche gesperrt. Trotz eines plötzlichen Wintereinbruchs konnten an versc
Bereits Ende November 2023 war die ICE-Strecke für eine Woche gesperrt. Trotz eines plötzlichen Wintereinbruchs konnten an verschiedenen Hochgeschwindigkeitsweichen die beweglichen Herzstücke getauscht werden, wie hier im Bahnhof Montabaur.
Hans-Peter Günther

ICE-Verbindungen zwischen Frankfurt und Köln fallen im Frühsommer 2027 für acht Wochen aus. Ersatzbusse sind geplant, doch die Fahrzeiten verlängern sich deutlich. Pendler und Politik fordern zusätzliche Halte, damit die Region nicht abgehängt wird.

Lesezeit 3 Minuten
Im kommenden Jahr gibt es acht Wochen lang keine ICE-Verbindungen über Taunus und Westerwald. Über die im Sommer 2002 eröffnete ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main fahren zwar keine schweren Güterzüge. Doch auch die ICE-Triebwagen, die bis zu 300 Kilometer pro Stunde schnell sind, sorgen für Verschleiß an Schienen und Weichen.
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