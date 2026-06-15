Gewalttat im Westerwald Acht Männer greifen Paar in Bad Marienberger Parkhaus an Michael Fenstermacher 15.06.2026, 15:30 Uhr

i In dem kleinen Parkhaus am Bowlingcenter in Bad Marienberg kam es laut Polizei am Samstag zu einem Übergriff von acht jungen Männern auf ein Pärchen. Roeder-Moldenhauer

Wie steht es um die öffentliche Sicherheit im Westerwald? Eine heftige Gewalttat in Bad Marienberg dürfte die Debatte darüber befeuern. Dort haben acht Männer ein Pärchen in einem Parkhaus in der Innenstadt angegriffen.

Eine heftige Gewalttat am späten Samstagabend in Bad Marienberg dürfte eine Debatte um die öffentliche Sicherheit in der Kurstadt nach sich ziehen. Um etwa 22.30 Uhr wurde ein Pärchen in einem Parkhaus an der Albrechtstraße nahe des Bowlingcenters von einer Gruppe aus mutmaßlich acht jungen männlichen Personen angegriffen, wie die Polizei berichtet.







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